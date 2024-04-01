Кашчелан: говорил Милевскому: «В «Тосно» не бухают. Не тяни молодёжь на свою сторону!»

Бывший футболист «Балтики», а ныне член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан вспомнил о периоде совместной работы с экс-форвардом киевского «Динамо» Артёмом Милевским. Игроки пересекались в «Тосно».

«Когда он пришёл в «Тосно», я уже был капитаном. Естественно, я знал, кто такой Артём, и читал все эти истории про халат, бесконечные тусовки и разбитую «Феррари». В первый же день я подошёл к нему познакомиться. У нас завязался диалог, и я честно ему сказал: «Артём, тут у нас не бухают. Прошу тебя только об одном — не тяни молодёжь на свою сторону!» Помогло ли? За полгода в команде он ни разу не опоздал на тренировку и не приходил с перегаром. Клянусь!» — приводит слова Кашчелана Sport24.

Младену 41 год, профессиональную карьеру футболиста он завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года он является членом тренерского штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».