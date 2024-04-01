Быстров: Карпин полностью переиграл Личку в матче «Динамо» — «Ростов»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мыслями о работе тренеров в матче 22-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом» (1:4).

«Карпин в этом матче полностью переиграл Личку. Самое удивительное, что Личка до этого реагировал, [а здесь] к 30-й минуте было понятно, что левый фланг «Динамо» уничтожили. Сделай замены! 0:1, реагируй, 0:2, возьми и замени этих двоих-троих. Кого убирать? Паршивлюка и Бителло. Убрать Бителло? Да, а почему нет?

Лучший игрок в атаке? А какая разница? Ты должен как-то встряхнуть команду, а так просто смотреть… Там всё читалось… 0:4, 0:5, а Личка никак не реагирует. Команду можно было встряхнуть только заменами, хоть и одной. Ты ведь видишь, что твоего левого защитника Паршивлюка уничтожают», — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».