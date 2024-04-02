Карло Анчелотти раскрыл важный урок, который усвоил Джуд Беллингем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расcказал о важном уроке, который усвоил звёздный полузащитник команды Джуд Беллингем.

«Беллингем очень быстро усвоил, что он должен делать, а именно – держать рот на замке перед арбитрами», — приводит слова Анчелотти Ruik.



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Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: