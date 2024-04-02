Агент Виллаш-Боаша: Россия? Почему бы и нет

Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы португальского тренера Андре Виллаш-Боаша, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Россию. Агент отметил, что возвращение специалиста в РПЛ возможно, но сейчас у него другие планы — стать президентом «Порту».

«Андре в России? Почему бы и нет, но сейчас у него другие планы. Он баллотируется на пост президента «Порту». Пока тренерскую работу он не планирует возобновлять», — приводит слова Карлуша Гонсалвеша интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее Виллаш-Боаш уже возглавлял «Зенит» и становился с командой победителем РПЛ, Кубка и Суперкубка страны. Сейчас Андре баллотируется на пост президента португальского «Порту». Последним местом тренерской работы специалиста стал французский «Марсель».