Романцев рассказал, связана ли серия без голов у «Спартака» с отсутствием Промеса

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, связана ли трёхматчевая серия без голов у «Спартака» с отсутствием нидерландского нападающего команды Квинси Промеса.

«Безусловно, Квинси был знаковой фигурой атаки нашей команды. Но не настолько, чтобы его отсутствием объяснять серию из трёх матчей без голов. Понятно, что огорчить «Зенит» на его поле — дело непростое. Но уж «Факелу» дома можно и нужно забивать! Да и оборона «Урала» не из самых крепких в чемпионате. Это при том, что мы располагаем совсем неплохим нападением. Значит, дело здесь в чём-то другом. Скорее всего, в недостаточной поддержке атаки остальными линиями», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента. «Спартак» после 21 тура Российской Премьер-Лиги располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с московским «Динамо» на выезде 7 апреля. Встречу примет стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».