Роман Широков: может быть, Абаскаль не с тем богом советуется

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков отреагировал на фразу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что стартовый состав команды ему подсказывает бог.

«Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется — надо с футбольным богом говорить. Я смотрел второй тайм матча. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел. На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, эту фразу Гильермо Абаскаль сказал перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». В той встрече команды сыграли вничью — 0:0.