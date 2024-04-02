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Роман Широков: может быть, Абаскаль не с тем богом советуется

Роман Широков: может быть, Абаскаль не с тем богом советуется
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Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков отреагировал на фразу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что стартовый состав команды ему подсказывает бог.

«Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется — надо с футбольным богом говорить. Я смотрел второй тайм матча. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел. На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, эту фразу Гильермо Абаскаль сказал перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». В той встрече команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
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