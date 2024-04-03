Личка: мы по-мужски поговорили с игроками после «Ростова». Надеюсь, они меня поняли

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о разгромном поражении от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли. Может, кто-то думает – сейчас тренер покричит, поговорит, а мне это неинтересно. Мои игроки должны быть профессионалами. Да, бывают хорошие и плохие дни. Но все они должны выполнять наши требования», — рассказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

После 21 тура «Динамо» занимает третье место с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41 очко). На втором место расположился «Краснодар» (40 очков).

Следующий матч «Динамо» проведёт со «Спартаком». Встреча состоится 7 апреля на стадионе «ВТБ-Арена».