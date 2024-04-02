Тренер «Динамо» Личка: Лаксальта и Нгамалё не взял на игру из-за искусственного газона

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил отсутствие Диего Лаксальта, Муми Нгамалё и Хорхе Карраскаля в заявке на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с футбольным клубом «СКА-Хабаровск».

«Лаксальта и Нгамалё не взял (на игру) потому, что здесь искусственный газон. Я не хотел рисковать их здоровьем. А у Карраскаля травма», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 2 апреля, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Номинальные гости одержали победу — 2:1.