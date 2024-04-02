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Тренер «Динамо» Личка: Лаксальта и Нгамалё не взял на игру из-за искусственного газона

Тренер «Динамо» Личка: Лаксальта и Нгамалё не взял на игру из-за искусственного газона
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил отсутствие Диего Лаксальта, Муми Нгамалё и Хорхе Карраскаля в заявке на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с футбольным клубом «СКА-Хабаровск».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Грулёв – 12'     1:1 Гонгапшев – 69'     1:2 Бальбуэна – 74'    

«Лаксальта и Нгамалё не взял (на игру) потому, что здесь искусственный газон. Я не хотел рисковать их здоровьем. А у Карраскаля травма», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 2 апреля, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Номинальные гости одержали победу — 2:1.

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