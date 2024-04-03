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Артета рассказал, что нужно сделать «Арсеналу», чтобы выиграть чемпионский титул

Артета рассказал, что нужно сделать «Арсеналу», чтобы выиграть чемпионский титул
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, что нужно сделать его команде, чтобы сохранить шансы на победу в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Выигрывать в каждом матче? Не знаю. Но что-то очень близко должно быть точно. Когда вы видите уровень других команд, стабильность, которую они демонстрируют, а также знаете, что необходимо для победы в этом чемпионате, то понимаете, что победа в каждой игре — это примерно то, что нужно», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

После 29 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом Англии.

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