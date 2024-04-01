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Артета рассказал о состоянии Букайо Саки, заменённого в матче с «Манчестер Сити»

Артета рассказал о состоянии Букайо Саки, заменённого в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал замену нападающего Букайо Саки в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0). Форвард «канониров» ушёл с поля на 78-й минуте.

«Он был заменён сегодня из-за накопившейся усталости, ничего серьёзного», — сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

22-летний Сака в этом сезоне провёл 38 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

В данный момент Арсенал» набрал 65 очков в 29 матчах и находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу. Отметим, что по итогам тура таблицу возглавил «Ливерпуль» (67 очков). «Манчестер Сити» находится на третьей строчке с 64 очками в 29 играх.

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