Артета рассказал о состоянии Букайо Саки, заменённого в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал замену нападающего Букайо Саки в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0). Форвард «канониров» ушёл с поля на 78-й минуте.

«Он был заменён сегодня из-за накопившейся усталости, ничего серьёзного», — сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

22-летний Сака в этом сезоне провёл 38 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 13 результативных передач.

В данный момент Арсенал» набрал 65 очков в 29 матчах и находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу. Отметим, что по итогам тура таблицу возглавил «Ливерпуль» (67 очков). «Манчестер Сити» находится на третьей строчке с 64 очками в 29 играх.