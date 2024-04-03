Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков получил управляющую должность в РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

С 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. Позже Евгений начал работать в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й он занимал должность директора по безопасности, а в 2021–2023 годах был генеральным директором клуба.

Московский клуб Мележиков покинул летом 2023 года, с тех пор он оставался без работы. Должность исполнительного директора Российской Премьер-Лиги ранее занимал Сергей Чебан. Ему была предложена должность советника лиги.