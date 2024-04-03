Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович проведёт прощальный матч за сборную Швеции с Сербией

Златан Ибрагимович проведёт прощальный матч за сборную Швеции с Сербией
Аудио-версия:
Комментарии

8 июня 2024 года запланирован товарищеский матч, в котором встретятся сборные Швеции и Сербии. Эта игра станет прощальным матчем нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Команды будут играть на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция).

«8 июня мужская сборная встретится с Сербией в важном тренировочном матче для сборной сине-жёлтых Йона Даля Томассона. Швеция всё ещё находится в начале новой сине-жёлтой эры, и матч с Сербией станет важным показателем перед осенними соревновательными играми.

Кроме того, вместе мы заполним «Френдс-Арену», чтобы отдать дань уважения Златану Ибрагимовичу. Это будет мощный момент, который вы не захотите пропустить», — написано в заявлении федерации футбола.

Златану Ибрагимовичу 42 года. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Материалы по теме
Фото
«Кто бы победил?» Ибрагимович опубликовал забавное совместное фото с Хасбиком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android