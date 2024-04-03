Капитан «Динамо» Бальбуэна: многое нужно улучшать, но команда на правильном пути

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со «СКА-Хабаровск». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей. Фабиан Бальбуэна считает, что бело-голубым нужно улучшать многие аспекты в своей игре. В то же время он подчеркнул, что команда находится на правильном пути.

«Нам нужно усердно работать и идти шаг за шагом, чтобы выигрывать матчи. Потом уже будем смотреть, где мы находимся. Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути с такими матчами. Впереди много сложных соперников, и мы будем стараться показывать максимум против каждого из них», — приводит слова Фабиана Бальбуэны интернет-портал Metaratings.

Напомним, «Динамо» вышло в следующий этап Кубка России. В чемпионате страны команда Марцела Лички занимает третье место в таблице.