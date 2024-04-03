Клопп: даже не знал, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» играют сегодня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, будет ли он следить за матчами «Арсенала» и «Манчестер Сити». Напомним, сегодня, 3 апреля, обе команды проведут свои матчи в рамках 31-го тура АПЛ. «Горожане» сыграют с «Астон Виллой», а «канониры» будут принимать «Лутон Таун».

«Я даже не знал, что они играют сегодня. Это не моя тема. Я жду, что они всегда будут побеждать. Это невозможно, когда они играют друг против друга — но теперь они так больше не делают, поэтому я жду, что они всегда будут побеждать. Но дело не в этом.

Нам нужно набирать очки, нам нужно выигрывать свои футбольные матчи. Остальное меня, честно говоря, не интересует. Когда они играют, у меня не учащается сердцебиение», — приводит слова Клоппа ВВС.