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Часть стадиона «Хетафе» закрыли на несколько матчей после расистских выкриков болельщиков

Часть стадиона «Хетафе» закрыли на несколько матчей после расистских выкриков болельщиков
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Часть стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» закрыли на три матча после игры «Хетафе» и «Севильи», в течение которой с трибун доносились расистские оскорбления. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение частично закрыть стадион на три матча и наложить денежный штраф в размере € 27 000 после инцидентов, произошедших на матче «Хетафе» – «Севилья».

«Во время проведения матчей, на которые распространяется санкция, закрытая зона должна демонстрировать осуждение насильственных, расистских, ксенофобских и нетерпимых действий, а также показывать поддержку честного футбола», – заявили в пресс-службе RFEF.

Напомним, 30 марта состоялся матч в рамках 30-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Севильей». Судья встречи на 68-й минуте остановил игру из-за расистских высказываний с трибун в адрес защитника гостей Маркоса Акуньи. Матч закончился победой «Севильи» с минимальным преимуществом – 1:0.

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