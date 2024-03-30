«Севилья» оказалась сильнее «Хетафе» в матче 30-го тура Ла Лиги

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» (Хетафе, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Гости одержали победу в матче со счётом 1:0.

На пятой минуте матча отличился защитник «Севильи» Серхио Рамос. На 21-й минуте матча жёлтую карточку получил защитник гостей Кике Салас. На 36-й минуте предупреждение получил полузащитник «Севильи» Бубакари Сумаре. На 43-й минуте матча жёлтую карточку перед собой увидел хавбек хозяев Оскар Родригес. На 74-й минуте матча жёлтую карточку получил полузащитник «Севильи» Неманья Гудель. На 88-й минуте матча по жёлтой карточке получили защитник «Севильи» Маркос Акунья, полузащитник «Севильи» Исаак Ромеро и защитник «Хетафе» Диего Рико. На 90+4-й минуте предупреждение получил нападающий хозяев Хайме Мата. На 90+7-й минуте предупреждение получил полузащитник хозяев Карлес Аленья.

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«Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 30 матчей. «Хетафе» находится на 10-м месте, заработав 38 очков.