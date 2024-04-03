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Гол в ворота «Зенита» стал для Угальде дебютным в составе «Спартака»

Гол в ворота «Зенита» стал для Угальде дебютным в составе «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде забил дебютный гол в составе красно-белых. Форвард столичного клуба поразил ворота петербургского «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Права на видео принадлежат РФС

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости красно-белые ведут со счётом 1:0. Они вышли вперёд благодаря голу Угальде на 12-й минуте.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» в январе текущего года. Он перебрался в российский клуб из «Твенте». С красно-белыми игрок подписал контракт до июня 2028 года. За столичный коллектив Манфред успел провести до этого четыре матча, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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