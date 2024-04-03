Гол в ворота «Зенита» стал для Угальде дебютным в составе «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде забил дебютный гол в составе красно-белых. Форвард столичного клуба поразил ворота петербургского «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. На момент выхода новости красно-белые ведут со счётом 1:0. Они вышли вперёд благодаря голу Угальде на 12-й минуте.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» в январе текущего года. Он перебрался в российский клуб из «Твенте». С красно-белыми игрок подписал контракт до июня 2028 года. За столичный коллектив Манфред успел провести до этого четыре матча, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.