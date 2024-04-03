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Стали известны возможные сроки возвращения Хуана Куадрадо

Стали известны возможные сроки возвращения Хуана Куадрадо
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Колумбийский полузащитник «Интера» Хуан Куадрадо вскоре сможет выйти на поле. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Куадрадо может вернуться в состав «Интера» в матче с «Кальяри», который пройдёт 14 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Главный тренер клуба Индзаги надеется, что весь состав команды будет готов к дерби с «Миланом» 22 апреля.

Ранее Куадрадо перенёс операцию на ахиллово сухожилие и сейчас продолжает проходить реабилитацию. Колумбиец подписал соглашение с «Интером» в июле 2023 года. Контракт Куадрадо с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне колумбиец провёл девять матчей, в которых записал на свой счёт две голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Куадрадо составляет € 1,50 млн.

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