Зобнин: без обид русским ребятам «Зенита», но все видели разницу с русскими из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2) сравнил российских игроков обеих команд.

— Какой игрок «Спартака» мог бы заиграть в европейском клубе, кроме вас?

— Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Это очень важно. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами. Без обид питерским ребятам. Мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Автором двух голов в составе «Зенита» стал 18-летний нападающий Педро. У «Спартака» единственный мяч забил Манфред Угальде. Оба футболиста забили свои первые мячи в составе российских команд.