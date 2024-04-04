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Зобнин: без обид русским ребятам «Зенита», но все видели разницу с русскими из «Спартака»

Зобнин: без обид русским ребятам «Зенита», но все видели разницу с русскими из «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2) сравнил российских игроков обеих команд.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

— Какой игрок «Спартака» мог бы заиграть в европейском клубе, кроме вас?

— Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Это очень важно. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами. Без обид питерским ребятам. Мы играем, мы в тонусе. На перспективу у «Спартака» хорошее будущее, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Автором двух голов в составе «Зенита» стал 18-летний нападающий Педро. У «Спартака» единственный мяч забил Манфред Угальде. Оба футболиста забили свои первые мячи в составе российских команд.

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