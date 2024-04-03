Роман Зобнин рассказал, почему не продолжил карьеру в Европе

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, почему он не продолжил карьеру в Европе после домашнего чемпионата мира.

«Предложений конкретных не было. Или я просто о них не знаю. Были слухи, были разговоры о Германии, об Италии. Мой агент давал авторизацию на то, что могут вести переговоры со мной и с клубом, но до конкретики не дошло», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале Zobnin Team.

Напомним, Зобнин провёл за «Спартак» в нынешнем сезоне 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 5 млн.

Красно-белые располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды испанского наставника Гильермо Абаскаля 32 очка в 21 матче.