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Артета — о победе над «Лутоном»: отдадим должное сопернику — они создали нам сложности

Артета — о победе над «Лутоном»: отдадим должное сопернику — они создали нам сложности
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (2:0).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
03 апреля 2024, среда. 21:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Лутон Таун
Лутон
1:0 Эдегор – 24'     2:0 Хасиока – 44'    

«Матч получился очень сложным. Думаю, стоит отдать должное «Лутону» – это хорошая команда, которая создала нам сложности. Мы забили два очень хороших мяча в первом тайме. Но во втором тайме нам не удавалось поймать нужный ритм из-за стиля соперника.

Я очень доволен парнями, вышедшими на поле, они оказали решающее влияние. Сейчас у нас больший выбор, потому что почти все восстановились и доступны. Я счастлив, что мы взяли три очка», – приводит слова Артеты BBC.

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ. В активе столичного клуба 68 очков при 30 сыгранных матчах. «Лутон Таун» расположился на 18-й строчке с 22 очками при 31 встрече.

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