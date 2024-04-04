Артета — о победе над «Лутоном»: отдадим должное сопернику — они создали нам сложности

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (2:0).

«Матч получился очень сложным. Думаю, стоит отдать должное «Лутону» – это хорошая команда, которая создала нам сложности. Мы забили два очень хороших мяча в первом тайме. Но во втором тайме нам не удавалось поймать нужный ритм из-за стиля соперника.

Я очень доволен парнями, вышедшими на поле, они оказали решающее влияние. Сейчас у нас больший выбор, потому что почти все восстановились и доступны. Я счастлив, что мы взяли три очка», – приводит слова Артеты BBC.

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ. В активе столичного клуба 68 очков при 30 сыгранных матчах. «Лутон Таун» расположился на 18-й строчке с 22 очками при 31 встрече.

Клопп и Артета чуть не подрались на бровке!