Польский журналист: Хацкевич вёл себя неадекватно не тренировках

Польский журналист рассказал о характере главного тренера клуба «Заглембе» Александра Хацкевича. Ранее сообщалось, что фанаты избили специалиста.

«Мы слышали, что тренер Хацкевич вел себя неадекватно во время тренировки. Он кричал на игроков и, как говорили сами игроки, он обращался с ними как с мусором. Мы никак не оправдываем избиение тренера, это другая тема, но, по нашей информации, он в раздевалке был плохим человеком», — приводит слова журналиста Meczyki.pl в социальной сети X (ранее Twitter).

«Заглембе» занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Польши сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за 25 матчей. На счету подопечных Александра Хацкевича всего две победы.

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