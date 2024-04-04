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Новичок «Крыльев Советов» Ороско рассказал, что его удивило в РПЛ

Новичок «Крыльев Советов» Ороско рассказал, что его удивило в РПЛ
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22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал, что его удивило в Российской Премьер-Лиге. По его словам, российские чемпионат во многом отличается от аргентинского, где более медленный и силовой футбол, а также случаются драки.

«Честно говоря, РПЛ меня удивила. Это сильная, интенсивная лига. В Аргентине футбол более медленный, силовой, очень много драк, единоборств. Обычно матчи заканчиваются с небольшой разницей по голам. Тут же футбол динамичнее, больше нужно бегать», — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.

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