Новичок «Крыльев» Ороско рассказал о сложностях адаптации в России

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал о сложностях адаптации в России. По словам футболиста, одна из основных проблем — коммуникация и языковой барьер, справиться с которым помогает клубный переводчик и товарищи по команде.

«Адаптация для меня не такая простая. Я же первый раз уехал из «Лануса». Больше всего проблем вызывает коммуникация. Но мне очень помогают наш переводчик Везеров, а также Гарре и Костанца. Так что чувствую себя хорошо», — сказал Франко Ороско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.