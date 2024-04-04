Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Крыльев» Ороско рассказал о сложностях адаптации в России

Новичок «Крыльев» Ороско рассказал о сложностях адаптации в России
Комментарии

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал о сложностях адаптации в России. По словам футболиста, одна из основных проблем — коммуникация и языковой барьер, справиться с которым помогает клубный переводчик и товарищи по команде.

«Адаптация для меня не такая простая. Я же первый раз уехал из «Лануса». Больше всего проблем вызывает коммуникация. Но мне очень помогают наш переводчик Везеров, а также Гарре и Костанца. Так что чувствую себя хорошо», — сказал Франко Ороско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.

Материалы по теме
«Я не знал, кто такой Акинфеев». Новый талант из Аргентины в «Крыльях»
Эксклюзив
«Я не знал, кто такой Акинфеев». Новый талант из Аргентины в «Крыльях»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android