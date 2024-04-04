Аргентинский новичок «Крыльев Советов» поделился эмоциями от дебюта в РПЛ

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско поделился эмоциями от дебюта в Российской Премьер-Лиге. Напомним, его первый матч в РПЛ состоялся 1 марта с футбольным клубом «Ростов».

«Дорога в Ростов была очень длинной. Я заранее не знал, буду играть или нет. Только когда в раздевалке увидел майку со своей фамилией, понял, что есть шанс. Выйдя на поле, постарался побыстрее приспособиться к игре. Постепенно быстрее и быстрее буду адаптироваться к игре в команде», — сказал Франко Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.