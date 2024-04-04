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Представитель Сперцяна: новый контракт? Давайте оставим это без комментариев

Представитель Сперцяна: новый контракт? Давайте оставим это без комментариев
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Энрика Тарчи, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о будущем футболиста.

«Новый контракт? На данный момент мне нечего сказать по этому поводу. Давайте оставим это без комментариев», — приводит слова Тарчи «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года. «Краснодар» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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