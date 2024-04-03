Байрамян: Сперцян и Тикнизян скоро уедут в Европу. Скорее всего, уже в следующем сезоне

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян считает, что хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян и футболист «Локомотива» Наир Тикнизян в самом скором будущем окажутся в командах европейских лиг.

«Рад, что в Армении растёт хорошее поколение футболистов. Желаю всем удачи и чтобы они играли в топовых чемпионатах. Думаю, что и Сперцян, и Тикнизян скоро уедут в Европу. Скорее всего, уже в следующем сезоне», — приводит слова Байрамяна Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что к Сперцяну проявляют интерес многие европейские топ-клубы. Эдуард является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года. Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года.