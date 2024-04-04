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«Это определённый стёб». Мележиков — о словах Быстрова о моратории на вылет из РПЛ

«Это определённый стёб». Мележиков — о словах Быстрова о моратории на вылет из РПЛ
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Новый исполнительный директор Российской Премьер-Лиги Евгений Мележиков отреагировал на слова экс-футболиста сборной России Владимира Быстрова, предложившего ввести мораторий на вылет из чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Слова Владимира пока не буду комментировать. Не понимаю контекста.

Думаю, с его стороны это определённый стёб. Но мы ориентируемся на те регламенты, которые действуют, в плане ротации команд между лигами», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, на текущий момент в зоне вылета находятся «Сочи», набравший 14 очков после 21 тура Российской Премьер-Лиги, а также «Балтика», заработавшая 17 баллов после аналогичного количества матчей чемпионата России. В зоне стыковых матчей на данный момент находятся «Оренбург», в активе которого 20 очков (14-е место), и «Урал», также набравший 20 очков (13-е место).

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