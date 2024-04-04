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Мележиков раскрыл подробности своего назначения на должность в РПЛ

Мележиков раскрыл подробности своего назначения на должность в РПЛ
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Новый исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков раскрыл подробности своего назначения на руководящую должность. По словам функционера, занять новый пост ему предложил непосредственно президент РПЛ Александр Алаев, а само предложение поступило около месяца назад. Мележиков поблагодарил Алаева за предложение и рассказал, что все клубы лиги поддержали его кандидатуру.

«Как происходило моё назначение? Предложил президент (Александр Алаев) рассмотреть возможность усиления менеджмента лиги. В каком качестве, обсуждалось. В конечном итоге приняли решение о работе на посту исполнительного директора.

Когда поступило предложение? Около месяца назад. Благодарен президенту лиги за это предложение. Знаю, что все клубы поддержали кандидатуру, потому что Александр Александрович Алаев имел диалог с клубами», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы Мележикова был московский «Спартак», где он занимал должность генерального директора. Из «Спартака» функционер ушёл летом 2023 года. В клубе он работал с 2015 года, но должность гендиректора занимал с 2021 года.

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