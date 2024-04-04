Титов: Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур… Наших в «Зените» можно по пальцам пересчитать

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о минувшем полуфинальном матче Фонбет Кубка России, в котором красно-белые проиграли «Зениту» со счётом 1:2.

«Первый тайм обнадёжил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей. Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом вышел и второй творец всех последних побед «Зенита» — Клаудиньо. Вот эта тройка Барриос — Вендел — Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча. Я сейчас перечисляю их — одни бразильцы. Если вспомнить ещё Родригао с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждём второго матча», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.