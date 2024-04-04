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Титов: Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур… Наших в «Зените» можно по пальцам пересчитать

Титов: Вендел, Клаудиньо, Педро, Артур… Наших в «Зените» можно по пальцам пересчитать
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о минувшем полуфинальном матче Фонбет Кубка России, в котором красно-белые проиграли «Зениту» со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Первый тайм обнадёжил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей. Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом вышел и второй творец всех последних побед «Зенита» — Клаудиньо. Вот эта тройка Барриос — Вендел — Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча. Я сейчас перечисляю их — одни бразильцы. Если вспомнить ещё Родригао с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждём второго матча», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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