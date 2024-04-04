Титов: бойцы вроде Джикии в таких матчах нужны обязательно. Его невыход — упрёк Абаскалю

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался об отсутствии защитника красно-белых Георгия Джикии в матче полуфинала Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Чтобы такие вещи обсуждать, нужно находиться в команде. Я не советчик тренерскому штабу, потому что они видят футболистов каждый день, общаются с ними, разговаривают. Наверняка держали в уме и чемпионат. Думаю, «Спартак» ещё рассчитывает на более высокое место в РПЛ. Правда, календарь у него очень непростой. Я бы не стал сейчас предполагать. Если вышел этот состав, наверное, он был сильнее с прицелом на матч чемпионата. Единственное, я убеждён: в подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. К сожалению, он опять не вышел. Может быть, как раз капитан добавил бы азарта, страсти. Вот это мой маленький упрёк Абаскалю. Выпусти капитана. Во-первых, ты ему шанс дашь, покажешь своё доверие. А во-вторых, Джикия — боец, каких мало в российском чемпионате. Но, увы, он снова остался в запасе», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.