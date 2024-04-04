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Титов: бойцы вроде Джикии в таких матчах нужны обязательно. Его невыход — упрёк Абаскалю

Титов: бойцы вроде Джикии в таких матчах нужны обязательно. Его невыход — упрёк Абаскалю
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался об отсутствии защитника красно-белых Георгия Джикии в матче полуфинала Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Чтобы такие вещи обсуждать, нужно находиться в команде. Я не советчик тренерскому штабу, потому что они видят футболистов каждый день, общаются с ними, разговаривают. Наверняка держали в уме и чемпионат. Думаю, «Спартак» ещё рассчитывает на более высокое место в РПЛ. Правда, календарь у него очень непростой. Я бы не стал сейчас предполагать. Если вышел этот состав, наверное, он был сильнее с прицелом на матч чемпионата. Единственное, я убеждён: в подобных матчах такие бойцы, как Джикия, нужны обязательно. К сожалению, он опять не вышел. Может быть, как раз капитан добавил бы азарта, страсти. Вот это мой маленький упрёк Абаскалю. Выпусти капитана. Во-первых, ты ему шанс дашь, покажешь своё доверие. А во-вторых, Джикия — боец, каких мало в российском чемпионате. Но, увы, он снова остался в запасе», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Календарь Кубка России
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