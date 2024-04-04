Ринат Билялетдинов: то, что Галактионов хочет покинуть «Локомотив», — просто домыслы

Бывший рулевой московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов задумался о своём уходе из клуба. Билялетдинов не считает, что российский специалист действительно хотел бы подать в отставку.

«Вылет из Кубка России — это повод для встречи главного тренера и руководства. То, что Галактионов хочет покинуть команду, — просто домыслы и версии. Может, Михаил Михайлович хочет поговорить о перспективах «Локомотива» и об усилении команды. Смену состава тоже нужно обсуждать», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, 3 апреля 2024 года московский «Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу, уступив екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:1. После этого «Чемпионату» стало известно о том, что Михаил Галактионов хочет встретиться с руководством железнодорожников, чтобы обсудить своё будущее в клубе. Однако боссы красно-зелёных выразили поддержку тренеру во время встречи.