Игнатьев: нет никакого резона, чтобы Галактионов бежал и просил об увольнении из «Локо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию о том, что Михаил Галактионов хотел бы покинуть должность рулевого московского «Локомотива».

«Сейчас нет никакого резона в отставке Галактионова. Отработает сезон, уже будет разговор о решённых и нерешённых задачах. Не все команды занимают первое место. Не вижу никаких проблем, чтобы бежать и подавать заявление об увольнении. Думаю, что это эмоциональное и несвоевременное решение», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «Чемпионату» стало известно о том, что после вылета из Кубка России по футболу главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов хотел подать в отставку. Однако руководство железнодорожников выразило поддержку Галактионову. Пока тренер остаётся на своей должности.