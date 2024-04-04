Тен Хаг: «Челси» много раз предлагал Маунту новый контракт, но он отказался его подписать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о ситуации с переходом атакующего полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси» в стан «красных дьяволов» минувшим летом.

«Я не думаю, что «Челси» хотел продавать его. Они хотели сохранить Маунта и много раз предлагали ему новый контракт, но он хотел сделать этот шаг [перейти в «Манчестер Юнайтед»].

Он фантастический футболист. Важно, чтобы он набирал форму», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне Маунт принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.