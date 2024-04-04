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Тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмами в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмами в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался о большом количестве травм в команде.

«У нас есть представление о том, что происходит, и мы будем работать над этим. Мы разберемся с данной ситуацией внутри команды», – приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Раннее сообщалось, что в скором времени на поле вернется Рафаэль Варан, получивший травму в матче с «Брентфордом». Также сейчас не могут присоединиться к составу команды Виктор Линделеф, Люк Шоу, Джонни Эванс, Тирелл Маласиа и другие игроки «красных дьяволов».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке таблицы Английской Премьер-лиги с 48 очками, набранными в 29 встречах. Следующий матч «красные дьяволы» проведут с «Челси» 4 апреля в 22:15 мск.

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