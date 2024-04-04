Источник: Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата»

50-летний Мирослав Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата». Грозненский клуб принял отставку специалиста. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Отметим, что сегодня, 4 апреля 2024 года, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Встреча проводилась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Встреча закончилась победой гостей — 1:0. Таким образом, подопечные Мирослава Ромащенко вылетели из Кубка России.

Напомним, Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» в августе 2023 года. Сейчас клуб из Грозного занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков за 21 матч.