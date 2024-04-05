Ван Дейк — о предстоящем прощании с Клоппом: я боюсь этого дня

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, что будет волноваться во время последнего матча команды под руководством Юргена Клоппа.
«Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно!
Как капитан я, вероятно, буду немного говорить, но я боюсь этого дня. Будет легче, если мы добьёмся успеха, это наша цель сейчас», — приводит слова ван Дейка портал Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, в конце января. Немецкий специалист объяснил своё решение тем, что у него закончилась энергия для того, чтобы осуществлять данную работу.
После 30 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков.