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Ван Дейк — о предстоящем прощании с Клоппом: я боюсь этого дня

Ван Дейк — о предстоящем прощании с Клоппом: я боюсь этого дня
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, что будет волноваться во время последнего матча команды под руководством Юргена Клоппа.

«Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно!

Как капитан я, вероятно, буду немного говорить, но я боюсь этого дня. Будет легче, если мы добьёмся успеха, это наша цель сейчас», — приводит слова ван Дейка портал Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, в конце января. Немецкий специалист объяснил своё решение тем, что у него закончилась энергия для того, чтобы осуществлять данную работу.

После 30 сыгранных матчей «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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