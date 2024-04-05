Marca: Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года, сообщает marca.

По информации источника, соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе после летнего перехода в «Реал» может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около € 150 млн.

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.