Геннадий Орлов: «Зениту» нужно уже отпустить Вендела летом — зачем насильно держать?

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» должен отпустить Вендела, если футболист хочет покинуть российский клуб. Он считает, что Вендела нужно выгодно продать, пока на него есть спрос.

«Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом даёт понять, что хочет уйти. Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать? Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть. В конце концов футбол — это бизнес», — сказал Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте: