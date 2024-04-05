«Вряд ли «Спартак» уговорит Карпина». Интервью с Орловым, которое многим не понравится

В последние дни Геннадий Орлов нарасхват. Отработал студию в Москве на матче «Спартак» — «Зенит», утром стартовал в Санкт-Петербург, вечером выступал на радио, а после эфира ещё и «Чемпионату» время уделил. Естественно, что в течение 45 минут беседы — ровно тайм по футбольному хронометражу — разговор выкатился за рамки одной конкретной игры.

Из интервью вы узнаете:

За счёт чего Семак переломил ход матча со «Спартаком» и какой экзамен ему предстоит теперь

— Разделяете мнение Егора Титова, что игру в Тушине переломил Семак своими заменами?

— А разве это уровень игры команды, которая хочет быть на первом месте, когда в полузащите играют Ахметов и Коваленко? Спартаковцы за счёт своей энергии главенствовали в центре поля в первом тайме. А когда вышел даже один Вендел, характер игры сразу поменялся. Появление Нино, центрального защитника, тоже много значило. Потому что Эракович не очень хорош в начале атаки. Тяжеловатый он, не напоминает пока нашего прошлого серба Ивановича или хорвата Ловрена. Он и помоложе — может быть, вырастет ещё. Плюс Клаудиньо — во втором тайме вышли мастера и перевернули игру.

А насчёт Педро вот на что хочу обратить внимание. Парню только в феврале исполнилось 18 лет. Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы: вышел и сразу начал забивать. В российском периоде у нас такого 17-летнего нет ни одного игрока. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко. И поэтому сейчас тренерскому штабу «Зенита» предстоит ещё один экзамен.

— Какой?

— Такие таланты, как Педро, требуют к себе особого подхода. Тренеру необходимо создать такую обстановку, чтобы он прогрессировал. Мы же видим: играть в футбол парень уже умеет — удар поставлен, всё видит, обводка есть. И физически хорошо готов. И тут уже возникает вопрос: а хватит ли тренеру мастерства, чтобы помочь футболисту и вывести его на ещё более высокий уровень. Пример хороший есть: Малком. Он же не утонул у нас, а поднялся, стал лучше играть. Над этим надо думать, конечно. И не только тренерскому штабу, но и медицинскому, физиотерапевтам. Я бы хотел ещё на один момент обратить внимание, о котором мало говорят болельщики, журналисты.

— Давайте.

— Для чего нужны зимние сборы? Чтобы футболист подготовил мышечный аппарат для второй части сезона. И сейчас вдруг Мостовой получает травму не в результате столкновения с кем-то. У нас в целом в футболе очень много мышечных повреждений. Это говорит о том, что, во-первых, плохо готовятся мышцы в юношеском возрасте. Их надо готовить для больших нагрузок! И стартовать следует в нужное время, не торопиться, терпеть. Сколько у нас было случаев: ребята в юношеском футболе задают тон, а потом раз — и пропадают. Организм у мальчишек выхолощен, мышцы не выдерживают. Это очень серьёзная проблема, и подходить к ней нужно с научной точки зрения. Это же нелогично, когда футболисты получают мышечные травмы после зимнего периода. Голеностопы, трëхглавая, задняя поверхность бедра — всё должно быть готово к работе. Я вспоминаю ужасный эпизод с Мамманой — вы же помните пятёрку аргентинцев в «Зените» Манчини? И вот игра, пятая-седьмая минута. Маммана прыгает за мячом вверх, опускается, и у него рвутся крестообразные связки колена. Ни столкновения, ничего. Значит, мышца или перегружена была, или недогружена. А может быть, плохо размялся. Не зря сейчас есть специальные тренеры-физиотерапевты, которые разминку перед игрой проводят. А тут через тур или два такую же травму получает Кокорин! Бесспорно самый талантливый футболист своего возраста. Об этом говорю не только я, но и Хиддинк с Капелло. У нас тоже все понимали, что Кокорин очень одарённый. Но он растерял весь свой талант.

— Почему?

— Потому что не был настоящим профессионалом, не отдавался до конца футболу. Не мог себя остановить за пределами поля. У того же Стрельцова, кстати, похожая проблема была. Писатель Саша Нилин, который дружил с Эдуардом, писал про него: «Он был самый сильный человек на футбольном поле, но за его пределами — самый слабый». Ну не мог отказать друзьям, которые звали его в пивнуху. Такой характер. В «Зените» образцом профессионала №1 был Толя Тимощук. Про него даже кто-то из немцев в «Баварии» говорил: «Такого профи я не встречал». Это надо воспитывать с юношеских, а ещё лучше — с детских лет. Как питаться, готовиться, восстанавливаться. Я почему поднял этот вопрос. Вот 18-летний Педро — в игре со «Спартаком» мальчишка всем понравился. Такие голы — это же мастерство. А как он в штангу попал, обыграв четверых по ходу! Будет очень интересно последить за ним в следующих матчах. Потому что Рахманович и ему подобные будут его валить со страшной силой.

— Рахманович — уже имя нарицательное?

— А вы вспомните, как он избивал Клаудиньо. Судьи почему-то не прореагировали на это. Но бить Педро будут обязательно. Техничным игрокам всегда достаётся — это и Месси, и Роналду прошли. Толя Бышовец у нас был выдающимся нападающим. Технарь! Обыгрывал по два-три защитника на пятачке, а они его лупили по ногам. Судьи тогда не помогали талантам не умирать на футбольном поле, и поэтому он раньше времени закончил.

Чем Педро лучше юного Малкома и за сколько его продаст «Зенит»

— Вернёмся к Педро. На ваш взгляд, сопоставимого таланта с Малкомом игрок?

— Пока рано говорить, давайте посмотрим. Но, на мой взгляд, в этом возрасте Педро талантливее 18-летнего Малкома. Малком падал от любого столкновения, касания, а этот — стоит. Он крепче физически — такая фигура у него интересная. Теперь надо, чтобы всё у него пропорционально развивалось. По футбольным данным к нему вообще вопросов нет. Мы не знаем потолок его возможностей, а Малкома — уже знаем.

— Вас Педро удивил?

— Приятно удивил. Ещё когда он впервые вышел и повёл мяч, я сразу сказал: у нас в чемпионате нет таких футболистов. Он из другой лиги. А потом был матч, в котором ему ни разу мяч не дали — ни Ерохин, ни Ахметов. А полузащитники должны быть официантами — приносить нападающему мяч на блюдечке с голубой каёмкой. Это их работа. Есть же такая старинная английская футбольная мудрость: покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Вот у «Зенита» Семака все последние успехи — это средняя линия. Тут двух мнений быть не может. А у «Спартака» её нет. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» ещё держалась, но во втором тайме она же ничего не могла противопоставить «Зениту». Та же история была с московским «Динамо». Середина поля проигрывается, и всё. А середина поля — старый штамп, но хороший — это плацдарм для атаки. Так оно и есть. Если ты контролируешь центр поля, сколько можно создать предголевых ситуаций, подходов к чужой штрафной. Это банально и известно, но в каждом туре мы с этим связываемся.

Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ — «Ростов». Очень интересно, как долго они продержатся? Но играют изумительно — и зрелищно, и результативно. И Песьяков стал меньше ошибаться, играя ногами. Сколько он «привозил» осенью? Но Карпин — настоящий тренер. А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой. И посмотрите, как у них мотивированы футболисты и как играет одна и другая команда. «Ростов» и «Рубин» весной выделяются. «Краснодар» совсем не так играет, хотя и находится на первых местах. «Зенит» тоже нестабилен: пока ещё не набрал, но набирает форму.

— Педро со временем тоже за 60 млн продадут?

— Я думаю, и за 100 млн могут продать. Почему это вы планку ставите?

— Всё с Малкомом аналогии провожу.

— А зачем? Великому Эйсебио когда-то сказали: «Вы второй Пеле». Тот улыбнулся: «Нет-нет, Пеле замечательный, но я Эйсебио». Любая копия хуже оригинала. Копировать Малкома никто не будет — и не надо. Пусть Педро идёт своим путём, пожелаем ему успеха. Я радуюсь тому, что в российском чемпионате появился футболист, на которого можно ходить смотреть. Это привлечёт дополнительные тысячи болельщиков и к телеэкранам, и на стадионы. Когда за ЦСКА играл Вагнер Лав, это же была музыка футбола! Наблюдать за ним было одно удовольствие. Я не мог пропустить ни одного матча Вагнера. Футбол за то и любят во всём мире, что в нём бывают такие талантливые ребята.

Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но Педро будет очень трудно. Реалии российского спорта, в том числе климатические, будут на него влиять. Поэтому я и говорю, что сейчас многое будет зависеть от тренерского штаба, от обстановки внутри команды. Чтобы такой игрок прогрессировал, клуб должен бороться за первое место, быть на уровне.

В то же время я считаю, что другого бразильца, Вендела, надо уже отпустить летом. Он всем своим видом даёт понять, что хочет уйти. Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать? Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть. В конце концов футбол — это бизнес.

— Коваленко с Ахметовым своим шансом в игре со «Спартаком» не воспользовались?

— Ну а вы как считаете?

— Первый тайм «Зенитом» был во всех отношениях проигран.

— Именно! Но им будут ещё даваться шансы. Они же всё равно в команде. Вот они должны сейчас доказать свой профессионализм и улучшить качества. Ахметов считался техничным игроком, а какая сейчас польза от его техники? Он что, сделал хоть одну голевую передачу? Нет. А на него вообще-то рассчитывали. Но видите: его ставят полузащитником, а такие объёмы ему не покорить. Вы посмотрите, сколько бегает Вендел: 90+5-я минута, а он ещё прорывается к воротам. Эта выносливость, наверное, заложена на генетическом уровне. Понятно, что есть лидеры. Убери Мбаппе из «ПСЖ» — совсем другая команда будет. «Зенит» нулевых без Аршавина — то же самое. Так же Вендел сегодня важен для «Зенита». Как только его нет, и игра становится совсем другой. Просто потому, что он здорово играет.

— Больше «Зенит» не допустит таких осечек, как с Самарой?

— Вряд ли. «Зенит» поднимается, я это вижу по движению. Они и прошлой весной только к апрелю разыгрались. Им нужно набрать физическую форму, а играть они умеют. И у них тогда не было Педро. Артур, кстати, тоже интересный игрок — какой удар поставленный! Тренеру и в этом случае нужно понять, что от футболиста можно ожидать, как встроить в игру. Это задача Сергея Семака.

Почему Быстров и Радимов гонят Абаскаля из «Спартака»

— Почему ваши более молодые коллеги Радимов и Быстров в один голос гонят Абаскаля из «Спартака»? Им-то, зенитовцам, какой интерес?

— Я воспитан в системе Николая Николаевича Озерова. ОВВ — общество взаимной вежливости. И я считаю, что неприлично клубу в середине сезона удалять тренера. Это какая-то африканская ситуация. Там вожди убирали тренеров после одного поражения. Это волюнтаристские методы, так нельзя руководить. У Федуна в «Спартаке» за 18 лет работы было 17 тренеров. Как можно тут создать команду? Дикость какая-то. Он просто дилетант и не понимает тонкостей тренировочного процесса.

Когда с Жиго с Джикией бегали в атаку и иногда даже забивали, это так нравилось Федуну, а особенно его супруге. При этом у «Спартака» в обороне всегда был проходной двор. А чемпионом чаще всего становится тот, кто меньше всех пропускает. Посмотрите все турнирные таблицы: редко кто пропускает меньше чемпиона. Этот баланс во время игры должен всегда выдерживаться. У «Спартака» его не было и нет.

А что касается Абаскаля — ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды. Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него всё время «всё хорошо и по плану». Что по плану? У него центра поля уже год нет. Нет полузащитников. Он должен был искать их или как-то иначе выстраивать игру. Но ничего же не меняется. Вроде бы счёт 2:1 оставляет надежды москвичам, но чем им играть в Петербурге, я не вижу. Нужны полузащитники.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Выходит, Абаскаль ни в чём не виноват?

— Как это не виноват? Он должен был подбирать людей под свою систему. С Литвиновым у него какая-то странная история: человек один раз ошибся, и Абаскаль его посадил. А Дуарте столько раз ошибается, но почему-то продолжает играть. Чем вот силён Семак? И Анчелотти, кстати, и Спаллетти?

— Чем?

— У них нет любимчиков в команде. Ошибся — извини, на лавочку. Конкуренция! Вот почему все тренеры хотят иметь два состава. А в «Спартаке» не чувствуется профессионализма внутри клуба — того, который был в команде Старостина, Романцева, Черенкова, Гаврилова. Это же был коллектив единомышленников в футболе. На их футбол наслаждение было смотреть. Испанцы придумали тики-таку, но «Спартак» ведь так же играл в мелкий пас, и замечательно выходило. Понятно, что в разные годы были разные мода и вкусы. Но какое лицо у «Спартака» сегодня? Вопрос. И ещё один большой просчёт они допустили.

Какую политическую ошибку допустило руководство красно-белых

— Какой?

— Промес. Эта же история вся ещё год назад началась, а «Спартак» держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком. Сейчас Промеса нет — и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба. Соболев — хороший парень, боец, но не мастеровит. Не тянет он роль лидера атак. Пока Промес был, он давал результат. А сейчас — ба-бах — им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет. Мне и Газзаев, и Сёмин говорили: «Мы думали в начале сезона, что «Спартак» будет бороться за золотые медали». А сейчас можно сказать, что «Спартак» будет бороться за золотые медали?

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— От «Зенита» уже минус девять очков.

— Дело же не только в минус девять. Игры-то нет поставленной! Лоскутной футбол какой-то, эпизодами. Ни центр поля не выстроен, ни оборона. Да и атаки как таковой нет. В «Спартаке» есть хорошие футболисты, но их надо объединить какой-то игровой идеей. У Абаскаля этого не получилось. Поэтому Быстров и Радимов не слишком культурно о нём говорят, но по сути верно.

Кто достоин возглавить «Спартак» (и почему не Моуринью)

— Команда устала от этого штаба?

— Да не устала — просто надоел ей этот тренерский состав (смеётся). Им тоже непонятно, что и как происходит. Мы не видим, что игроки за тренера готовы драться. Нет у них единства. У меня пожелание к «Спартаку»: когда будете приглашать следующего тренера, вы на титулы-то его обратите внимание. Посмотрите, что он выиграл, где качественно работал. А они взяли и в виде эксперимента поставили тренера без опыта на команду с составом за 100 млн. Не рублей. Это же богатый клуб. Как можно отдавать его такому малоопытному человеку, вообще ещё в футболе ничего не сделавшему? Пригласите вы тренера с именем и послужным списком. Есть три классических показателя тренера. Первый — это результат. Второй — рост мастерства игроков под его руководством. Чтобы взрослые футболисты у него не падали, а молодые, наоборот, совершенствовались. И третье — это качество игры. Вы же играете для болельщиков — люди должны получать удовольствие от футбола. Вот на эти три пункта нужно смотреть при подборе тренера.

— Моуринью, например, свободен. Но пойдёт ли он в «Спартак»?

— «Спартаку» не нужен Моуринью. Он уже едет с футбольной ярмарки. Да, он даёт результат, но я вспоминаю его «Интер», бравший Лигу чемпионов. В Барселоне они просто стояли весь матч в обороне, отбивались. Вспомните Капелло. В 1990-е годы считался лучшим тренером Италии — на родине его до сих пор уважительно Мистером зовут. Но когда он приехал в Испанию и сделал «Реал» чемпионом, болельщики взбунтовались: «Нам такой футбол не нужен. Чересчур прагматичный». И клуб его уволил. Чемпионом!

Гвардиола или Клопп намного лучше тренеры, чем Моуринью. «Спартаку» туда замахиваться не надо, но надо поискать достойного специалиста. Это очень большая и серьёзная наука. Подбирать тренера команде должны профессионалы. Для этого нужна группа специалистов, и прежде всего в неё должен входить, конечно, Романцев. Они и должны искать нужную фигуру, а не какой-то агент, который кому-то что-то предложил, получил откат. В нашем российском футболе такое сплошь и рядом.

— В России вы видите достойные кандидатуры для «Спартака»?

— Я думаю, лучший вариант для «Спартака» — это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со «Спартаком» выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с «Ростовом». Посмотрите, как у него раскрылись новички-иностранцы — Сако, Мохеби, Роналдо. Всех их Карпин подбирал, под свой игровой вкус. Как «Ростов» обыграл московское «Динамо» — забили четыре, а могли все восемь забить! Но мне кажется, «Спартак» вряд ли его уговорит.

Черчесов, Романцев и Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему?

— Он же смотрит и всё видит со стороны. Ему нужно создать условия для работы. Есть ещё опытный Черчесов. Они же спартаковцы! Наверное, было бы правильно, чтобы этот клуб возглавлял человек со спартаковским духом. А Карпин с Черчесовым оба по характеру очень самолюбивые, честолюбивые. Эти качества для жизни, может быть, не очень хороши. Но в спорте без них никуда. Ангелы не становятся чемпионами.