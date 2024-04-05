Игрок «Балтики» Андраде рассказал о роли Кассьерры в его переходе в клуб РПЛ

Колумбийский центральный защитник «Балтики» Кевин Андраде рассказал, с кем из игроков РПЛ советовался о переходе в клуб из Калининграда.

«У меня была возможность пообщаться с людьми перед приездом сюда. Много моих соотечественников играют здесь: Матео Кассьерра, Вильмар Барриос, Хорхе Карраскаль и ребята из «Краснодара».

Конкретно пообщаться удалось с Матео. Он сказал, что всё очень комфортно, все довольны. Это одна из причин, почему я выбрал этот чемпионат. Не жалею о своём решении. Я счастлив и доволен всем», — приводит слова Андраде Metaratings.

24-летний Андраде является воспитанником колумбийской «Америки де Кали», где перебрался в основную команду летом 2019 года. При этом Кевин один раз отдавался в аренду в аргентинский «Платенсе». «Балтика» объявила о переходе футболиста 17 января этого года. За это время Кевин успел принять участие в пяти матчах калининградцев во всех турнирах. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 750 тыс.