Тренер ЦСКА Федотов: «Балтика» сделала шаг вперёд

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о первом кубковом матче с «Балтикой» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Российский специалист считает, что после возобновления сезона калининградская команда стала лучше. По словам Федотова, «Балтика» сделала шаг вперёд в своей игре.

«Понятно, что им необходимо решать задачу по сохранению прописки в РПЛ, команда стала сильнее. Победа над «Пари Нижний Новгород» — подтверждение этому. Мы смотрели много игр «Балтики», видим, что они сделали шаг вперёд», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 3 апреля 2024 года, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Балтикой» и ЦСКА. Встреча будет проведена в Калининграде. Стартовый свисток запланирован на 18:15 по московскому времени.