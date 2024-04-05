Геннадий Орлов: игрокам «Спартака» надоел этот тренерский состав

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказал мнение о взаимоотношениях футболистов и главного тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Да не устала команда — просто надоел ей этот тренерский состав (смеётся). Им тоже непонятно, что и как происходит. Мы не видим, что игроки за тренера готовы драться. Нет у них единства. У меня пожелание к «Спартаку»: когда будете приглашать следующего тренера, вы на титулы-то его обратите внимание. Посмотрите, что он выиграл, где качественно работал. А они взяли и в виде эксперимента поставили тренера без опыта на команду с составом за 100 млн. Не рублей. Это же богатый клуб. Как можно отдавать его такому малоопытному человеку, вообще ещё в футболе ничего не сделавшему? Пригласите вы тренера с именем и послужным списком.

Есть три классических показателя тренера. Первый — это результат. Второй — рост мастерства игроков под его руководством. Чтобы взрослые футболисты у него не падали, а молодые, наоборот, совершенствовались. И третье — это качество игры. Вы же играете для болельщиков — люди должны получать удовольствие от футбола. Вот на эти три пункта нужно смотреть при подборе тренера», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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