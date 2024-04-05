Магомед Адиев провёл первую тренировку в «Ахмате»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев провёл первую тренировку в команде. Об этом сообщила пресс-служба «Ахмата».

«На тренировке команда была разбита на две группы. Футболисты, игравшие накануне в кубковой встрече, работали в режиме восстановления. Остальные игроки выполнили комплекс упражнений и сыграли в футбол на ограниченном участке поля», — написано в сообщении клуба.

В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» дома сыграет с московским «Локомотивом» в воскресенье, 7 апреля. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 21 матч. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 33 очка.