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Президент «Урала» Иванов: Кики немного потерялся, но у нас к нему нет претензий

Президент «Урала» Иванов: Кики немного потерялся, но у нас к нему нет претензий
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о португальском защитнике команды Кики. В первой части сезона-2023/2024 футболист регулярно появлялся в стартовом составе екатеринбуржцев, но в последнее время его игровое время существенно сократилось.

«Кики играл со «Спартаком», «Локомотивом», он квалифицированный футболист, мы же его не просто так взяли. Видимо, период адаптации немного не так прошёл, он немного потерялся. Всё-таки в Португалии несколько другой футбол, у нас более силовой, надо бежать. У нас к Кики по большому счёту нет претензий. Адаптируется к городу, к стране, к команде и будет играть. Нас он устраивает», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кики принял участие в 16 матчах за «Урал» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

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