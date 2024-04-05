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Нагельсман может заменить тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед» — журналист Холл

Нагельсман может заменить тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед» — журналист Холл
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман входит в шорт-лист кандидатов на потенциальную замену нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Inews Пит Холл.

По информации источника, новый совладелец определился с тем, что тен Хаг точно останется в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, однако затем он может быть уволен. Руководство «красных дьяволов» отслеживает ситуацию с Нагельсманом, контракт которого с Немецким футбольным союзом истекает грядущим летом.

Ещё одним кандидатом на замену тен Хага является главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Напомним, до того, как возглавить немецкую национальную команду, Нагельсман тренировал «Баварию», откуда был уволен.

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