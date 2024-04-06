Гвардиола: Фоден может стать серьёзным претендентом на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил высокий уровень игры, демонстрируемый атакующим футболистом «горожан» Филипом Фоденом в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Я думаю, что Фоден может стать серьёзным претендентом на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге.

Многие, очень многие игроки проводят действительно хороший сезон. Но я думаю, что он, безусловно, может стать претендентом — из-за количества результативных действий, стабильности и уровня своей игры», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Роман в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Фоден принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.