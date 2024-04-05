Игрок «Манчестер Сити» Фоден сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в АПЛ

Забив три мяча в игре 31-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:1), вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден сравнялся с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству хет-триков в этом соревновании. Об этом сообщает ESPN в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент Фоден и Роналду оформили по три хет-трика в матчах английской Премьер-лиги. Такое количество хет-триков в АПЛ также оформил бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба.

Напомним, в нынешнем сезоне Фоден принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и десятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.