Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Сити» Фоден сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в АПЛ

Игрок «Манчестер Сити» Фоден сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Забив три мяча в игре 31-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (4:1), вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден сравнялся с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству хет-триков в этом соревновании. Об этом сообщает ESPN в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
03 апреля 2024, среда. 22:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эрнандес – 11'     1:1 Дуран – 20'     2:1 Фоден – 45+1'     3:1 Фоден – 62'     4:1 Фоден – 69'    

На текущий момент Фоден и Роналду оформили по три хет-трика в матчах английской Премьер-лиги. Такое количество хет-триков в АПЛ также оформил бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба.

Напомним, в нынешнем сезоне Фоден принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и десятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«В его венах текут голы». Гвардиола — о Фодене
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android