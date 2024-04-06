Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере.

«Жиру был связующим игроком в то время вместе с Эденом Азаром. Азар всегда отдавал ему пас, а он придерживал мяч. Жиру также забивал хорошие голы, играя против меня. Я всегда чувствовал, что он не забьёт, но ему удавалось забить.

Я бы сказал, что Эрлинг Холанд – очень сложный соперник, он очень сильный, современный нападающий. Если вы дадите хотя бы сантиметр, такие нападающие вас накажут.

То же самое с Агуэро. Он не забил много голов против нас, но, когда я играл против него в «Саутгемптоне», он всегда был для нас проблемой. Агуэро мог пробить как слева, так и справа, и вы всегда должны были быть на высоте», — приводит слова ван Дейка TEAMtalk.