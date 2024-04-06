Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер сделал выбор между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Кто главный, Месси или Роналду? Очевидно, что Месси, учитывая то, как он играет, и все индивидуальные награды, которые он выиграл. Он просто лучший игрок всех времён. Месси явно опережает Роналду, но Криштиану тоже входит в список величайших», — приводит слова Палмера Football Talk в соцсетях.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 12 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: